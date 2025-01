Signify doorbreekt weerstand

Het aandeel Signify verloor woensdag 1,3% en kwam uit op 21,60 euro. Ondanks dit verlies is Investtech positief over de koersontwikkeling van de producent van lichtbronnen. Volgens Investtech is een verdere stijging waarschijnlijk.

Investtech: “Signify was dinsdag 2.4% hoger, met een slotnotering van 21,88 euro. Het aandeel is niet op een hogere koers gesloten sinds november 2024. Het aandeel is hiermee negen van de laatste tien dagen gestegen. Het aandeel genereerde een koopsignaal bij de doorbraak van de weerstand bij 21,78 euro in een dubbele-bodem patroon. Een verdere stijging tot 22,90 euro in de loop van twee maanden is waarschijnlijk.”

Signify genereert koopsignaal

