Signify wellicht kansrijker dan RIVM doet vermoeden

Signify wil het gebruik van uv-c-licht inzetten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De RIVM is tegen. Natuurlijk.

“Uv-c (uv-licht met golflengtes van 100 tot 200 nanometer) wordt al decennia gebruikt om drinkwater en voedsel te desinfecteren, maar ook om besmetting in ziekenhuizen te bestrijden en de aanpak van tuberculose”, schrijft De Telegraaf. De WHO ziet wel iets in het gebruik van uv-c-licht om virussen te bestrijden.

Beleggers en ondernemers moeten de uitspraak van de RIVM niet te serieus nemen, omdat deze verzuurde organisatie niet in staat is gebleken om met een werkbare oplossing te komen en niet in staat is open te staan voor ontwikkelingen die niet door haar zijn gesignaleerd. Als ondernemer zou ik dit licht inzetten om personeel en bezoekers gezond te houden, vooropgesteld dat uv-c-licht niey een schaduwzijde heeft. Het kan zelfs winkelwagentjes desinfecteren.

Het aandeel Signify noteert op 28,82 euro 13,2 keer de winst. Charttechnisch is ruimte voor een verdere stijging. De trend is positief. Historische toppen / weerstanden liggen op 32 en 36 euro.

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

