Silver weer kansrijk

Beleggers in zilver kijken terug op tien magere jaren, maar een kentering lijkt op handen. Jarenlang produceerden zilvermijnen meer dan er nodig was, met een drukkend effect op de prijs van het edelmetaal.

In 2021 was er echter voor het eerst een tekort door een oplopende vraag. “Dat tekort is vorig jaar aangegroeid tot 237 miljoen troy ounce, dit jaar komt er naar verwachting 160 miljoen troy ounce bij. Het is een kwestie van tijd voordat de beleggingsmarkt daarop zal reageren”, stelt Reinoud Bogert, partner bij Doijer & Kalff.

Bogert denkt dat het zilvertekort structureel is. De vraag naar zilver komt voor grofweg 50% vanuit de industrie, met name voor toepassingen in zonnepanelen en elektrische auto’s. Door de energietransitie stijgt deze vraag hard en het is de verwachting dat dit de komende jaren zich zal voortzetten. Onderzoek van de Universiteit van New South Wales stelt dat in 2027 20% van het totale jaarlijks aanbod van zilver nodig is voor de productie van zonnepanelen.

De gestegen vraag zal niet snel opgevangen kunnen worden met meer productie van zilver. Het duurt jaren voordat een nieuwe zilvermijn actief is of dat een bestaande zilvermijn de productie kan opvoeren. “Alles wijst erop dat we met een fundamenteel tekort te maken hebben”, stelt Bogert.

Bogert verwacht dat dit positieve gevolgen zal hebben voor de zilverprijs, die sinds het hoogtepunt in 2011 (48 dollar) een dalende lijn heeft laten zien met een dieptepunt van 14 dollar in 2016. De zilverprijs schommelt nu rond 22 dollar per troy ounce (31,1 gram). Het Amerikaanse Citigroup hanteert voor de komende zes tot twaalf maanden een koersdoel van circa 30 dollar.

Ook charttechnisch is er veel voor te zeggen om iets in zilver te doen. De Silver ETF van Xtrackers noteert 198,12 euro in Milaan. De koers staat onderin de bandbreedte. Op 194 euro ligt een steun. Kopen voor de lange termijn.

