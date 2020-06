Slaapverwekkende stemming AEX is positief

De Europese aandelenmarkten bewegen vandaag rond het slot van gisteren.

Het IMF heeft de groeiraming voor 2020/21 verlaagd. Dit jaar zal de wereldeconomie met 4,9% dalen na een eerdere raming van een daling van 3,0% in april. De groei voor 2021 is verlaagd van 5,8% naar 5,4%, wat net voldoende is om de teruggang in 2020 in te lopen. Het coronavirus blijft een probleem. Disney heeft de heropening van parken in Californië uitgesteld doordat in sommige delen in de VS sprake is van een sterke stijging van het aantal besmettingen.

In dit beleggingsklimaat kunnen waarderingscijfers bijzonder moeilijk te interpreteren zijn, waarschuwt Justin Thomson, CIO, internationale aandelen bij T. Rowe Price. “Geaggregeerde marktwaarderingen zijn nog nooit zo betekenisloos geweest door de enorme tweedeling tussen bedrijven die aan de goede of de verkeerde kant van de verandering staan. De winnaars van vandaag worden gesteund door een superieure cashflow en cash-rijke balansen.”

AEX toont kracht

Toch moeten beleggers niet denken dat de kansen zijn verkeken. Statistisch is dat niet waarschijnlijk. De AEX (557,33) is in gevecht met een doorbraak van het 200-daags gemiddelde. Het lijnenspel heeft veel weg van wat begin 2019 gebeurde. Dat was achteraf bemoedigend.

Euro/dollar 1,1242. Euro/yuan 7,9628. Goud +0,3% op 1.766,95. Brent -0,7% op 39,97 dollar. Nikkei -1,2%, Shanghai +0,3%, Kospi -2,0% en Australië -2,3%. Duitse Bunds en US Bonds -0,01 op respectievelijk min 0,45% en 0,67%.

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

