Slawa Rein (Sarasin): ‘Landbouwgrond’

De landbouw maakt een transformatiefase door en worstelt met twee uitdagingen: het voeden van een groeiende wereldbevolking en daarbij de impact op het milieu te beperken. Om aan deze eisen te voldoen is een geïntegreerde aanpak nodig die gebruik maakt van innovatieve technologieën, duurzame praktijken en proactief rentmeesterschap. Beleggers kunnen een positieve verandering in de agrarische waardeketen bevorderen, meent duurzaamheidsspecialist Slawa Rein van de private bank J. Safra Sarasin.

De diversiteit en veerkracht van de landbouwsector kwamen tot uiting in economische recessies, vooral in de nasleep van Covid-19. De onstuitbare vraag naar voedsel staat in schril contrast met de dynamiek van andere sectoren, die te lijden hadden onder de pogingen van regeringen om de negatieve impact van de pandemie in te dammen. De landbouw zal meer en gerichtere investeringen nodig hebben om nog slimmer en groener te worden.

Om de twee Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te bereiken, namelijk armoede uitbannen (SDG 1) en honger helemaal uitbannen (SDG 2), schat de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties dat er wereldwijd jaarlijks 265 miljard dollar moet worden geïnvesteerd, waarvan 140 miljard alleen al in de landbouw. . Zowel private als publieke investeringen kunnen het broodnodige kapitaal leveren om de ontwikkeling van productievere, duurzamere voedselsystemen te ondersteunen.

Innovatieve oplossingen

Er zijn in de landbouwsector mogelijkheden om opbrengsten te optimaliseren en de sociale en economische impact te verzachten, zoals AI, agrobosbouw of afvalbeheer. Private en publieke bedrijven lopen voorop bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen op dit gebied.

Volgens gegevens van Research and Markets was de wereldwijde landbouwindustrie in 2023 13.398 miljard dollar waard en zal deze naar verwachting groeien met 7,7% tot 19.286 miljard dollar in 2028, wat het groeipotentieel van de sector weerspiegelt.

Een manier om toegang te krijgen tot de landbouwsector zijn groene obligaties, uitgegeven door publieke, private of multilaterale instellingen. Deze worden gebruikt om het groeiende aantal projecten met positieve milieu- en/of klimaatdoelstellingen te financieren.

Daarnaast bieden bedrijfsobligaties en vastgoedmaatschappijen (REIT’s) blootstelling aan de sector. Hoewel deze vastrentende instrumenten bijdragen aan duurzaamheidsdoelen en mogelijkheden voor inkomsten geven, brengen ze ook inherente risico’s met zich mee en kunnen ze worden beïnvloed door ongunstige omgevings- of marktomstandigheden.

Portefeuillediversificatie

Landbouwgrondstoffen zoals tarwe, maïs, koffie, cacao, sojabonen en vee bieden eveneens blootstelling aan de landbouwsector. Beleggers kunnen op verschillende manieren toegang krijgen tot deze grondstoffen, bijvoorbeeld door het bezitten van grondstoffenfutures of via trackers. Die bieden weliswaar mogelijkheden voor portefeuillediversificatie, maar brengen ook volatiliteit en inherente risico’s met zich mee, ondanks de lage correlatie die ze doorgaans vertonen met de wereldwijde markten.

De opkomst van verantwoord beleggen beïnvloedt ook de manier waarop beleggers met bedrijven omgaan over milieu- en sociale uitdagingen. Actief rentmeesterschap is een belangrijke stap geworden in het stimuleren van de invoering van duurzame praktijken in de landbouwwaardeketen. Aandeelhouders kunnen druk op landbouwbedrijven uitoefenen om duurzame landbouwmethoden, efficiënt waterbeheer en eerlijke arbeidspraktijken toe te passen. Door rechtstreeks in contact te treden met bedrijven kunnen beleggers positieve verandering in de agrarische waardeketen bevorderen.

De toekomst van de landbouw ligt dus in de naadloze integratie van slimme technologieën, duurzame praktijken en proactief rentmeesterschap. Deze allesomvattende aanpak pakt de dringende uitdagingen van voedselzekerheid en klimaatverandering aan en opent tegelijkertijd nieuwe wegen voor duurzame groei en investeringen. Door deze innovaties te omarmen zal de landbouw voldoen aan de eisen van de 21e eeuw en tegelijkertijd potentiële beleggingskansen bieden.

