Slechts 3 aandelen beter dan de AEX

Charttechnisch zijn er maar 3 aandelen die meer hebben te bieden dan de AEX. Welke?

De koers van zowel Galapagos als Philips is beneden de ondergrens van de bandbreedte gekomen. Kans op een opgaande beweging is daarom groot. Charttechnisch lijkt een herstelbeweging voor Galapagos met een RSI van 28,7 kansrijker dan die voor Philips met een RSI van 45,3.

Ook Adyen is dicht bij de ondergrens van de bandbreedte gekomen, waardoor technisch het verliesrisico aan de lage kant is. Dat is wel iets anders voor ABN Amro en ING. Voor beide aandelen is het relatieve risico groter dan de vergelijkbare potentie.

Handjevol kanshebbers

Het gemiddelde risico voor de AEX-groep is 4,3%. De helft van de groep heeft een score van minder dan het gemiddelde. De gemiddelde potentie bedraagt 9,9%. Maar liefst 69% van de AEX-groep scoort minder dan het gemiddelde. Het gemiddelde wordt vertekend door de potentie voor Galapagos na de schrikreactie de afgelopen week op de berichten over de vertraging van een reumamedicijn op de Amerikaanse markt. Zonder Galapagos is de gemiddelde potentie 8,0% en noteert 60% beneden dit gemiddelde. Deze cijfers geven aan dat de markt zal worden gedragen door slechts een handjevol kanshebbers.

