Slechts klein deel getroffen door handelsoorlog

De globalisering is ondanks alle importheffingen, handelsbeperkingen en geopolitieke spanningen niet ontspoord. Integendeel, deze heeft zich opgesplitst in twee afzonderlijke sporen, met enerzijds handelsstromen die in de meeste sectoren in volle vaart doorgaan, en anderzijds een kleiner maar cruciaal deel van de economie dat scherp deglobaliseert.

Deze “dubbelsporige” wereld biedt beleggers nieuwe kansen en risico’s in landen en sectoren zoals AI, geavanceerde halfgeleiders, 5G telecommunicatienetwerken, cruciale mineralen, fossiele brandstoffen, elektrische voertuigen en militaire technologie. Het benadrukt tevens de noodzaak voor het stresstesten van portefeuilles en het beheren van strategische beleggingen binnen een dynamische en fragmenterende wereldeconomie.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van PGIM, de wereldwijde vermogensbeheerder van Prudential Financial, met een beheerd vermogen van $ 1.380 miljard.

“Stijgende geopolitieke spanningen en toenemende handelsbeperkingen wekken de indruk dat de globaliseringstrend hard is omgeslagen. De realiteit is echter veel genuanceerder”, zegt Shehriyar Antia, hoofd Thematisch Onderzoek bij PGIM. “Zelfs als Amerika’s ‘kleine omheinde tuin’ van beschermde industrieën groter wordt, vindt grofweg 80% van de wereldhandel buiten de Amerikaanse grenzen plaats. Bedrijven in de meeste sectoren streven nog steeds de voordelen van vrije handel na.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20655 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht