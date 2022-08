Sleept Brent Shell mee omlaag?

Brent staat onder druk. Dat lijkt geen goed nieuws voor de koersontwikkeling van Shell.

De prijsdruk van Brent wordt veroorzaakt door een waaier van factoren als de afzwakkende kracht van de Chinese economie, tegenvallende economische cijfers uit de VS en de bereidheid van de staatsoliemaatschappij Saidi Aramco (Saoedi Arabië) om de productie te verhogen tot 12 miljoen barrels per dag. Hierdoor is in 2 maanden tijd Brent met een kwart gedaald naar 94,23 dollar per barrel. Steunniveaus liggen op 87 en 54 dollar.

Op basis van Brent liggen voor Shell steunniveaus rond 22 en 16 euro. Opvallend is dat Shell de steun van 22 al heeft getest terwijl Brent pas enige weken onder druk stond. Daarna is Shell weer aan een opgaande beweging begonnen. De koers staat nu 25,86 euro. De stijgende trend kan niet lang worden vastgehouden als Brent onder druk blijft staan. Daarom moeten beleggers momenteel niet veel verder gaan dan het schrijven van puts Shell, vooropgesteld dat men over voldoende middelen beschikt om het op levering aan te laten komen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17571 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht