Sligro met 26% gedaald

“De ontwikkelingen bij Sligro hebben een negatieve invloed gehad op het rendement van Teslin Participaties. We blijven dan ook nauwgezet volgen of de maatregelen van het bestuur tot gewenste resultaten leiden”, schrijft fondsbeheerder Jan-Jaap Bongers in zijn kwartaalbericht. Over de afgelopen 12 maanden is de koers met 26% gedaald. 23 januari worden de resultaten gepubliceerd. Het aandeel noteert 24,85 euro bij een bandbreedte van 22,00/26,50 euro.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

