Slim en verantwoord geld lenen om te beleggen: 6 unieke inzichten

Het lenen van geld kan deuren openen naar nieuwe mogelijkheden, zo kun je starten met je beleggingsportefeuille.

Maar het vereist vaak een nauwkeurige en strategische aanpak om ervoor te zorgen dat je niet in financiële problemen komt. Wij zetten zes unieke inzichten op een rij die je kunnen helpen om op een slimme, maar ook verantwoorde manier geld te lenen.

1. Gebruik financiële ratio’s

In plaats van alleen te kijken naar je inkomsten en uitgaven, kan je ook gebruikmaken van financiële ratio’s zoals de schuld-inkomensratio (ofwel de DTI, Debt-to-Income ratio) of de loan-to-value ratio (LTV). Een gezonde DTI-ratio, ligt meestal onder de 36%. Deze ratio’s bieden een breder inzicht in hoe jouw eigen financiën zich verhouden tot de lening die je overweegt. Zo krijg je direct een beter beeld van hoeveel risico je gaat nemen met jouw lening.

2. Bekijk alternatieve kredietverstrekkers

Naast traditionele banken en kredietverstrekkers, zijn er nu tal van andere financieringsmogelijkheden, denk bijvoorbeeld aan peer-to-peer (P2P) leningen. P2P-platforms zoals Lender & Spender koppelen leners direct aan investeerders, wat vaak resulteert in lagere rentetarieven en flexibelere voorwaarden. Omdat deze platforms werken met een alternatieve bron van kapitaal spelen traditionele kredietbeoordelingen een mindere rol.

3. Houdt renteacties in de gaten

Sommige kredietverstrekkers werken op basis van seizoensgebonden acties met lagere rentetarieven of gunstigere voorwaarden, vooral rond de feestdagen of aan het einde van het fiscale jaar. Houd deze periodes in de gaten en plan je lening dus strategisch rond deze aanbiedingen om te profiteren van tijdelijke renteverlagingen.

4. Onderhandel flexibelere betalingsvoorwaarden

Wat veel mensen niet weten maar zeker een krachtige strategie kan zijn bij het afsluiten van een lening is het onderhandelen over flexibelere terugbetalingsvoorwaarden. Veel kredietverstrekkers zijn namelijk bereid om te onderhandelen, vooral als je een goede kredietwaardigheid hebt en financieel stabiel bent.

Vraag bijvoorbeeld om een aflossingsvrije periode aan het begin van de leningstermijn, dan hoef je bijvoorbeeld alleen de rente te betalen. Dit kan fijn zijn als je verwacht dat je inkomen in de toekomst nog zal gaan stijgen. Je kunt ook onderhandelen over de mogelijkheid om extra af te lossen zonder boete, wat je helpt om de lening sneller af te betalen wanneer je extra geld beschikbaar hebt in de toekomst.

5. Investeer geleend geld

In plaats van geleend geld te gebruiken voor privé uitgaven, overweeg ook eens om te lenen voor investeringen die op de lange termijn juist waarde creëren. Denk bijvoorbeeld aan het investeren in verbeteringen aan je huis die de marktwaarde verhogen, of het volgen van een opleiding die je toekomstige verdiensten kan vergroten. Maak een weloverwogen planning en een goed overzicht van de potentiële opbrengsten van je investering, zodat je weet waar je naartoe wilt werken.

6. Maak gebruik van leningportabiliteit

Een unieke en vaak onderschatte strategie is leningportabiliteit, hierbij heb je de mogelijkheid om je lening over te dragen naar een andere kredietverstrekker met gunstigere voorwaarden zonder dat je een nieuwe lening hoeft af te sluiten. Dit kan vooral handig zijn bij een hypotheeklening of een zakelijke lening.

Wanneer de rentevoet daalt of als je financiële situatie verbetert, kun je zoeken naar kredietverstrekkers die lagere tarieven of betere voorwaarden bieden. Door de lening over te dragen kan je vervolgens aanzienlijk besparen op rentekosten en betere leningsvoorwaarden bemachtigen. Zorg ervoor dat je de voorwaarden voor portabiliteit bij je huidige kredietverstrekker goed inleest en vergelijk deze met andere aanbieders om de meest flexibele deal te vinden.

Zoals je ziet gaat slim en verantwoord geld lenen verder dan het volgen van enkele basisregels. Door je goed in te lezen in alle mogelijkheden bij een lening ben je beter voorbereid om slimme beslissingen te nemen en kan je sneller jouw beleggingsportefeuille opbouwen zonder onnodige kosten en risico’s.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht