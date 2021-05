Slimmer gezond

In 2032 is de ommezwaai van genezing naar een gezonde leefstijl en preventie in volle gang. Wat zijn de interessante businessmodellen, ingestoken vanuit preventie en het bevorderen van een gezonde leefstijl?

In de podcastserie ‘Bestemming 2032: Pioniers van de nieuwe wereld’ gaat ABN Amro op zoek naar experts en ondernemers die denken vanuit de toekomst. Hoe zorg je als ondernemer dat je voorop blijft lopen in de maatschappij van morgen? Tijdens de podcast wordt duidelijk hoe de volgende generatie leidende bedrijven eruit zien.

‘Slimmer gezond’ is de tweede aflevering van de serie. Dankzij big data en kunstmatige intelligentie kunnen we constant de gezondheid van ons lichaam meten. Die nieuwe focus biedt kansen voor ondernemers.

Zo wordt verteld hoe een pil meet hoe ons eten verteert, een toiletpot je hartritme in de gaten houdt en hoe een app helpt bij het voorkomen van alle huidziektes.

Erik de Heus (Skinvision) ontwikkelde een app die met behulp van algoritmes risicovolle moedervlekken kan detecteren en daarmee voorkomt dat huidziektes zich kunnen ontwikkelen. Thea van Kemenade van OnePlanet en de Radboud Universiteit schetst wat we in ons lichaam allemaal kunnen meten in 2032 en hoe je met die kennis een succesvol bedrijf kunt opzetten. Samen met Hugo Westerink (ABN Amro MeesPierson) zet ze uiteen wat interessante businessmodellen zijn, ingestoken vanuit preventie en het bevorderen van een gezonde leefstijl.

