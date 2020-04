Smullen van Just Eat Takeway

Just Eat Takeaway staat op het lijstje van 10 random kanshebbers die we in de e-Cash van eerder deze week hebben geplaatst. Het is een aandeel waarvan beleggers smullen, maar zal dat ook nog zo zijn na de onderhandse plaatsing van 400 miljoen euro aan aandelen. Mijn videocommentaar.

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

