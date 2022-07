Snap fors onderuit

De koers van IT-bedrijf Snap is donderdag nabeurs op Wall Street met 20% gekelderd. Het verlies over het afgelopen kwartaal was groter dan verwacht en het bedrijf weigerde een indicatie te geven voor het lopende derde kwartaal. Tijdens de reguliere handel was het aandeel nog met 5,5% gestegen.

Snap rapporteerde een nettoverlies over het tweede kwartaal van $422,1 miljoen dollar, oftewel $0,26 per aandeel. Analisten hadden gerekend op $0,20.

De omzet van Snap, die met 13% steeg tot $1,11 miljard, bleef achter bij de ramingen van $1,14 miljard. De dagelijkse actieve gebruikers stegen met 18% tot 347 miljoen. Analisten hadden gerekend op 344,1 miljoen.

Het bedrijf weigerde een indicatie te geven voor het derde kwartaal, onder verwijzing naar “onzekerheden met betrekking tot de operationele omgeving”.

De verslechterende macro-economische omstandigheden hebben adverteerders ertoe aangezet op de rem te trappen, terwijl de toenemende concurrentie van TikTok en andere bedrijven de ‘tegenwind’ heeft versterkt, zei Derek Anderson, CFO van Snap, tijdens een verkorte conference call met analisten na de resultaten.

Een brief aan investeerders was veel uitgesprokener: “Het tweede kwartaal van 2022 bleek uitdagender dan we hadden verwacht.. We zijn niet tevreden met de resultaten die we afleveren, ongeacht de huidige tegenwind.”

