Snelle verdubbeling Defense ETF

Sinds de VanEck Defense UCITS ETF van vermogensbeheerder VanEck in april 2024 de grens van 500 miljoen Amerikaanse dollar bereikte is de ETF in iets minder dan vier maanden1 in omvang verdubbeld naar 1 miljard Amerikaanse dollar.

“Sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2022 hebben Europese landen zich gerealiseerd dat ze hun strijdkrachten moeten versterken en de defensie-industrie nieuw leven moeten inblazen om de democratieën van het continent te beschermen,” zegt Martijn Rozemuller, CEO bij VanEck Europe. “Deze verschuiving in het sentiment is in 2024 geïntensiveerd, aangezien de defensie-uitgaven van Europese NAVO-bondgenoten naar verwachting zullen toenemen om het afgesproken doel van 2% te halen.”

Hoewel bewapening traditioneel een gevoelig onderwerp is, is de beoordeling het begrip van het belang van dit onderwerp voor veel mensen veranderd, vooral sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. “Veel beleggers zien nu grote kansen in aandelen van bedrijven in de veiligheids- en defensiesector,” zegt Rozemuller. “Deze koerswijziging heeft geleid tot een aanzienlijke stijging van de aandelenkoersen van defensie-aandelen, zoals de prijsstijging van onze VanEck Defense UCITS ETF sinds de lancering in maart 2023 laat zien.”

Toen de VanEck Defense UCITS ETF in het voorjaar van 2023 werd gelanceerd, was het de eerste Pure-Play-ETF die in Europa beschikbaar was en beleggers toegang bood tot deze sector. Het fonds streeft ernaar te beleggen in bedrijven die het grootste deel van hun inkomsten halen uit de volgende defensiegerelateerde producten of diensten: Defensie-uitrusting, luchtvaarttechnologie, communicatiesystemen en -diensten, satelliettechnologie, onbemande luchtvaartuigen, beveiligingssoftware, IT-hardware en -diensten, cyberbeveiligingssoftware, trainings- en simulatieoplossingen, digitaal forensisch onderzoek, volgapparatuur en toepassingen voor e-authenticatie of biometrische identificatie.

