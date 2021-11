Spaarders en obligatiebeleggers, bescherm uzelf tegen stijgende rentes

De toenemende inflatie verhoogt het risico op stijgende rentes steeds meer. Tijdens de BeleggersFair Kennis Update op 10 december leggen Otto Bazuin en Richard Abma van OHV Vermogensbeheer uit hoe u kunt anticiperen op deze toekomstige rentestijgingen.

Over 2021 staat het Fresh Fixed Income Fund, dat door Bazuin en Abma wordt beheerd, op nummer 1 van best presterende fondsen in de categorie gediversifieerde obligaties op Morningstar.nl. In deze masterclass gaan ze dieper in op de effecten van inflatie op spaargeld en obligatiebeleggingen.

De toenemende inflatie verhoogt het risico op stijgende rentes steeds meer. Het is nog vroeg genoeg om te anticiperen op deze rentestijgingen. Hoe u dit kunt doen wordt uitgelegd in deze masterclass.

Masterclass: Spaarders en obligatiebeleggers, bescherm uzelf tegen stijgende rentes

Tijd: 11.00 uur

Klik hier om u aan te melden voor de BeleggersFair Kennis Update en deze online masterclass

Spreker: Richard Abma

Senior portefeuille manager bij OHV Vermogensbeheer

CIO OHV Vermogensbeheer

Obligatiesdeskundige

Beurscommentator FD, DFT

25 jaar ervaring in de financiële sector

Spreker: Otto Bazuin

Portefeuille manager bij OHV Vermogensbeheer

Portefeuille manager bedrijfsobligaties

Fundamentele analyses

Rentespecialist

10 jaar ervaring in de financiële sector

