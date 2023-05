Spannend gevecht AEX

De AEX doet een verwoede poging om definitief boven de weerstand van 763/765 te komen.

Bij een doorbraak kan de AEX stijgen naar de oude high van 828. De opgaande beweging wordt momenteel tegengehouden door de aanhoudende besprekingen over het Amerikaanse schuldenplafond. “Hoewel er een kleine kans is dat de VS op 1 juni niet meer aan de betalingsverplichting kan voldoen, is er wel een risico op een default. Er zijn bovendien maar weinig vluchtwegen voor beleggers”, concludeert Axel Botte, head of market strategy bij Ostrum AM, onderdeel van Natixis Investment Managers. “Het schuldenplafond is verworden tot ‘een gevaarlijk politiek wapen in een verdeeld Congres’. De Republikeinen en president Biden zijn nog steeds in gesprek om de schuldlimiet te verhogen, nu de schatkist van de VS naar verwachting aan het eind van de maand leeg is. Een faillissement van de VS zou onmiddellijke gevolgen hebben voor Amerikaanse huishoudens en wereldwijde beleggers. Een default is niet waarschijnlijk, maar het risico dat de VS wel ‘failliet’ gaan is aanwezig. Het risico dat het gebeurt is dit jaar hoger dan in 2011, de ergste Amerikaanse schuldencrisis tot nu toe en het jaar waarin rating agency Standard & Poor’s de rating van de Amerikaanse overheid verlaagde. Ook nu is een verlaging van de rating van kortlopende Amerikaans schuld mogelijk.”

Amerikaanse futures staan vrijwel onveranderd. Azië is lager: Nikkei -0,9%, Shanghai -1,1%, Sensex onveranderd en Hong Kong -1,7%. Euro/dollar 1,0777. Brent +0,8% op 77,43 dollar. Goud -0,2% op 1.970 dollar.

