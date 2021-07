Speculatief ritje met Didi

Het Chinese taxi app platform Didi is sinds de beursgang van dik een week geleden al een groot deel van z’n waarde kwijtgeraakt. Het staat 20% onder de IPO -prijs en ruim 30% onder de eerste koers.

De reden is helder en heeft te maken met het nieuws van afgelopen weekend. Hoewel Uber een goedkoper aandeel is dan Didi, biedt het aandeel wel een herstelpotentieel. De analisten van IG: “Het niet mogen accepteren van klanten is immers waarschijnlijk tijdelijk. Zou China echt een potentieel internationaal succes de nek om willen draaien? Wij denken van niet. Het is, zo denken wij, vooral een signaal om controle te krijgen over Didi dat China afgeeft. Herstel naar 16 dollar is zeer onwaarschijnlijk, maar een koers van 13 dollar zou best mogelijk moeten zijn, aangezien we de gemiste omzet als een ‘5% event zien’.”

Geschreven door: Eddy Schekman

