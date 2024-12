Jean-Paul van Oudheusden: ‘Springt Ahold Delhaize in het gat dat Kroger achterlaat?’

Kroger mag Albertsons niet overnemen. Na een overnameproces van twee jaar blokkeerde een Amerikaanse rechter op 10 december 2024 de overname van supermarktketen Albertsons door branchegenoot Kroger. Kroger, de nummer 3 in de VS, wilde $25 miljard betalen voor de nummer 6, naar eigen zeggen om de concurrentie aan te kunnen gaan met de twee grootste spelers, Walmart en Costco (zie tabel). De rechter was echter van mening dat de deal voornamelijk ging over eigen gewin, waarbij consumenten hogere prijzen zouden moeten gaan betalen en het winkelaanbod kleiner zou worden. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Zit Ahold Delhaize op het vinkentouw?

In 2022 was er speculatie dat ook Ahold Delhaize geïnteresseerd zou zijn om Albertsons in te lijven. Twee bedrijfsvliegtuigen van Albertsons waren gespot op een vliegveld nabij het hoofdkantoor van Ahold Delhaize USA. Bestuursvoorzitter Frans Muller is nooit op de geruchten ingegaan, maar heeft regelmatig aangegeven graag een rol te willen spelen in een Amerikaanse consolidatieslag. Het is aannemelijk dat de uitspraak van de rechter in Zaandam goed wordt bestudeerd. Enerzijds zouden dezelfde bezwaren kunnen spelen als bij Kroger, anderzijds zou een samensmelting tussen Ahold Delhaize USA en Albertsons juist voor meer concurrentie met het grotere Kroger kunnen zorgen.

Big is beautiful

Schaal in de supermarktbranche is van groot belang, omdat door de opkomst van e-commerce in de komende jaren veel investeringen in technologie en distributie gedaan dienen te worden. Marktleiders Walmart en Costco trokken lessen uit het succes van Amazon en konden onlangs berichten dat hun online verkopen waren gestegen met respectievelijk 22% en 13%. Bij Ahold Delhaize USA bleef de online omzet in het derde kwartaal juist gelijk. De steeds grotere rol van software en robots vraagt ontwikkelingskosten en een grotere groep is beter in staat die te dragen.

Beursgang Bol naar de achtergrond verdwenen

In Europa lukt het Ahold Delhaize wel om online te groeien, onder aanvoering van Bol. In het derde kwartaal nam de omzet met 10% toe. Onder druk van de activistische aandeelhouder Elliott kondigde de grootgrutter in november 2021 aan Bol naar de beurs te willen brengen. Tijdens de strategiedag in mei van dit jaar bleek uit zijn woorden dat Muller de mogelijkheid nog steeds openhoudt. Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat een beursgang nog plaats gaat vinden. Volledige controle over Bol kan Ahold Delhaize helpen met de verdere ontwikkeling en uitrol van technologie voor thuisbezorging en online bestellingen. De online prestaties van eveneens integrale dienstverleners Walmart en Costco laten zien dat dit mogelijk een aantrekkelijkere strategie is.

Tabel. Omzet en aantal vestiging van Amerikaanse supermarkten in 2023

Plek Bedrijf Omzet 2023 (USD miljard) Aantal winkels 2023 1 Walmart $553,96 5.321 2 Costco Wholesale $175,39 587 3 Kroger $149,61 2.855 4 CVS Health $113,92 9.373 5 Walgreens $105,10 8.601 6 Albertsons $77,86 2.268 7 Ahold Delhaize USA $59,43 2.053

Bron: National Retail Federation, GourmetPro

