Staatsschulden verdelen of afschrijven (AXA)

Het steunpakket dat de ministers van Financiën van de eurogroep vorige week aankondigden laat nog belangrijke vragen open, waarover regeringsleiders bij hun top van 23 april knopen moeten doorhakken.

Hierop wijst Gilles Moëc, hoofdeconoom van AXA Group. De Fransman zegt ‘niet te hoopvol’ te zijn over wat hij ‘juiste mutualisering’ (= verdelen of spreiden) van schulden noemt.

Zelfs als de pandemie onder controle gebracht is, zullen landen als Italië moeite hebben hun staatsschuld te stabiliseren. Moëc pleit daarom voor ‘trage monetarisering’ van schulden, ofwel afschrijving door centrale banken. ‘Maar dan eenmalig en alleen van toepassing op het deel dat gelinkt is aan de pandemische noodsituatie.’

Tevens verlaagt hij zijn economische ramingen voor dit jaar. Verschillende Europese landen hebben hun lockdowns verlengd en de impact op de activiteit is groot. ‘We hebben onze prognoses opnieuw herzien en verwachten nu dat het bbp in 2020 in het eurogebied met gemiddeld 4,6% zal krimpen jaar-op-jaar.’

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14772 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht