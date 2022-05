Stablecoin terra wankelt na verlies van 98%

Crypto’s zijn vandaag verder onderuit gegaan door de val van stablecoins als terra, waarvan de koers 98% lager staat.

Stablecoins zouden een vaste relatie aangaan met onderliggende waarden als valuta’s en goud. Natuurlijk als doel om de indruk te wekken dat ze even veilig zijn als de onderliggende waarde. Met een koersdaling van Terra van 98% is daar niet veel meer van over. De koersval geeft aan hoe snel de waarde van een bitcoin kan verdwijnen.

Bitcoin is duidelijk beneden de 30.000 gekomen op 27.534 dollar. Deze week zal de markt moeten bevestigen dat sprake is van een definitie doorbraak. Daarvan is sprake als de prijs op 3 achtereenvolgende dagen beneden de steun ligt. Bij een doorbraak kan bitcoin dalen naar 10.000 dollar.

