Stad als een service

Kopen, gebruiken en weggooien is in 2032 al lang verleden tijd. Abonnementen op spullen wordt de nieuwe standaard, blijkt uit de podcast ‘Stad als een service’ van ABN Amro.

In de podcastserie ‘Bestemming 2032: Pioniers van de nieuwe wereld’ gaat ABN Amro op zoek naar experts en ondernemers die denken vanuit de toekomst. Hoe zorg je als ondernemer dat je voorop blijft lopen in de maatschappij van morgen? Tijdens de podcast wordt duidelijk hoe de volgende generatie leidende bedrijven eruit zien.

‘Stad als een service’ is de laatste aflevering uit de serie. Hoe gaan we in 2032 met onze spullen om en welke verdienmodellen horen daarbij? Geplande veroudering maakt plaats voor service en garantie. Abonnementen op spullen wordt de nieuwe standaard: van kleding tot de nieuwste tech. Niks is meer bezit.

In deze aflevering vertellen ondernemers Emily Gray (Gray Label) en Thomas Antonioli (Grover) hoe ze met hun bedrijfsvoering nu al inzetten op deze nieuwe werkelijkheid. Nancy Bocken is hoogleraar Sustainable Business aan de Maastricht Universiteit. Zij zet uiteen welke verdienmodellen er in een circulaire economie als winnaar uit de bus kunnen komen. Nadia Menkveld (ABN Amro) onderzocht het City-as-a-service model en legt uit aan welke knoppen er gedraaid moet worden om een circulaire onderneming tot een succes te maken.

Beluister de aflevering hier

