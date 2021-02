Steeds meer jongeren gaan beleggen

Het afgelopen jaar is duidelijk te zien dat de balans qua leeftijd van beleggers aan het verschuiven is. Beleggen wordt steeds toegankelijker en aantrekkelijker voor jong volwassenen.

Uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Motivaction blijkt dat 18 procent van de jongvolwassenen tussen 25 en 34 jaar belegt en nog eens 20 procent van plan is om hiermee te starten. Waarom kiezen jongeren voor beleggen?

Lage spaarrente

Een van de belangrijkste redenen voor jongeren (en andere leeftijdsgroepen) om te willen beleggen, is de historisch lage spaarrente. Waar tot zo’n vijftien jaar geleden het rendement op spaargeld tot wel 5 procent bedroeg, is dit tegenwoordig gedaald tot bijna (of helemaal) nul. Jongeren die hun eerste baan hebben en wat geld opzij willen zetten, krijgen hier haast geen rente meer op en de inflatie is hoger. Beleggen is dus aantrekkelijker voor wie bereid is om wat risico te nemen.

Daar komt bij dat beleggen een stuk laagdrempeliger is geworden door de opkomst van verschillende online brokers en apps. Zo kan met Peaks en Semmie al belegd worden met wisselgeld. Veel jongeren zetten hun kleine besparingen – bijvoorbeeld door tv en internet vergelijken en het kiezen voor een goedkoper telefoonabonnement – opzij in dergelijke apps om zo haast ongemerkt een spaarpotje op te bouwen.

Eigen geld nodig voor eerste woning

Een andere belangrijke reden om te beleggen, is om genoeg vermogen op te bouwen om een eerste woning te kunnen kopen. Waar het vroeger mogelijk was om bij het afsluiten van de hypotheek bijkomende kosten als de kosten koper mee te financieren, is hier tegenwoordig eigen geld voor nodig. Sinds 2018 mag maximaal 100 procent van de waarde van het huis geleend worden. Omdat sparen weinig rendement oplevert, stopt veel van de jongere generatie hun geld in beleggingen.

Uiteraard kan de inleg minder waard worden aangezien beleggen altijd een risico heeft. Daarbij komt dat de gemiddelde studieschuld aan het stijgen is sinds de basisbeurs niet meer bestaat. Deze hogere studieschuld zorgt ervoor dat er een lagere hypotheek afgesloten kan worden. De lage rente werkt in dit geval wel weer in het voordeel van de jongeren met een schuld.

Zelf pensioen opbouwen

Ten slotte wordt iedereen in steeds grotere mate zelf verantwoordelijk voor de financiële toekomst. Wie nu start met werken, heeft geen garantie op een goed pensioen op zijn of haar 67ste of later. Dit geldt al helemaal voor wie als zelfstandige werkt. Begin 2020 waren er volgens cijfers van het CBS 1,2 miljoen werkenden met een hoofdinkomen als zzp’er. Deze groep wil niet alleen een potje opbouwen voor pensioen, maar ook voor mindere tijden. Bijna een miljoen mensen in loondienst bouwen geen pensioen op via de werkgever. De helft van de werknemers zonder pensioenopbouw is jonger dan 35 jaar.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht