Steen Jakobsen (Saxo): ‘Ongunstige vooruitzichten’

Hoewel de internationale beurzen recent flink zijn gestegen, dreigt de coronacrisis de economie en financiële markten nog jaren te achtervolgen.

Markten zullen daarbij onder druk blijven staan door het terugdraaien van de globalisering en een zorgwekkende zombieficatie van onze economie, waar landen en bedrijven met biljoenenkredieten op de been worden gehouden.

Dat stelt Steen Jakobsen, hoofdeconoom van Saxo Bank, in de vandaag verschijnende Q3 Outlook van de beleggersbank. Behalve actief in 170 landen is Saxo Bank sinds vorig jaar ook het moederbedrijf van BinckBank.

Volgens Jakobsen dreigt de aanpak van de coronacrisis schadelijker voor de economie uit te pakken dan het virus zelf. ,,De crisis heeft geleid tot wantrouwen, egoïsme en protectionisme plus een afkeer van globalisering, waarbij internationale distributieketens plots onder druk staan en – duurdere – lokale productie weer in is”

Staatskapitalisme bedreigt vrije markt

Maar zelfs nog meer zorgen maakt de econoom van Saxo Bank zich over de wijze waarop centrale banken en overheden zwakke onderdelen van hun economie te hulp zijn geschoten. “Het bail-out-beleid waarbij momenteel alles en iedereen wordt ondersteund vergroot juist de economische risico’s en kan leiden tot het einde van de vrije markt als aanjager van onze groei”

Jakobsen is dan ook beduidend minder optimistisch dan veel andere beleggers. De impact op economische groei en werkloosheid zal de komende jaren enorm zijn. ,,Corona aanpakken via een systeem van mijn-land-eerst en staatskapitalisme is een bekrompen en doodlopende weg. Alleen een globale aanpak, van zowel het virus als de economische crisis, zal uiteindelijk werken.”

Vooruitzichten niet gunstig

Saxo Bank verwacht dat de financiële markten door dit alles – en ondanks het recente herstel – de komende maanden onrustig zullen blijven, waarbij vlak na de zomer de bekendmaking van de halfjaarcijfers van grote bedrijven de economische schade nog eens extra duidelijk zullen maken.

Vooral de sterke opmars van de Amerikaanse beurzen roept bij de bank vraagtekens op, nu de waarderingen daar zo’n 65% boven die in Europa liggen. Ondanks de ruzies binnen de EU denkt de bank dat het niet onverstandig is wanneer beleggers ook meer naar Europa gaan kijken.

De bank ziet daarbij mogelijkheden voor small caps die lokaal actief zijn op terreinen als consumentenprodukten, gezondheid en nutssectoren. Degelijk gefinancierde kwaliteitsbedrijven blijven ook aantrekkelijk, terwijl ook groen en duurzaam de komende tijd interessant kunnen zijn voor beleggers.

