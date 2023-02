Steen Jakobsen (Saxo): ‘China zorgt voor impuls’

De economische modellen en aannames voor de werking van de marktcycli voorspelden een recessie in de Verenigde Staten in de tweede helft van 2022. Dit kwam niet uit en het land zal nu waarschijnlijk een ‘zachte landing’ of lichte recessie meemaken.

De Quarterly Outlook van Saxo vraagt zich af of een terugkeer naar de wereldwijde economische normen van vóór de pandemie en de invasie van Oekraïne haalbaar is, of dat het tijd is om ons aan te passen aan een nieuw paradigma, waarmee we nu de ‘gebroken economische modellen’ achter ons moeten laten.

Inderdaad, de aandacht moet verschuiven van de immateriële digitale economie naar de reële economie. Steen Jakobsen, Chief Investment Officer bij Saxo. zegt daarover: “90 procent van de marktwaarde in de S&P 500 bestaat uit immateriële activa. Dat betekent dat de reële economie te klein is voor de ambities van het fiscale en monetaire beleid, de groene transformatie en de wereldwijde digitalisering. Wij denken dat er daarom meer aandacht moet zijn voor het aanleggen van infrastructuur, het opwekken van goedkopere en milieuvriendelijke energie en het verbeteren van productiviteit.”

China

“Wat de reële economie zal stimuleren, is de ommekeer van president XI inzake het nul-Covid-beleid, de techbedrijven en huisvesting. Daar is een beleidswijziging voor nodig die misschien wel de meest significante gebeurtenis van 2023 gaat zijn. In ieder geval brengt het hernieuwde steun voor fiscale uitgaven – met name in infrastructuur – steun voor woningkrediet, uitbreiding van de balansen van staatsbanken en een heropening van de economie.”

“De komende maanden zullen echter waarschijnlijk nog steeds in het teken staan van de strijd tussen een zachte landing en een recessie. De economische modellen zijn kapot, maar voordat we veranderen, zullen we waarschijnlijk zien dat de markt in het eerste kwartaal een nieuwe ronde van ‘expand and pretend’ prijst.”

Pijnlijke faseovergang voor aandelen

In 2022 zagen we de succesvolle entiteiten van de globalisering struikelen in een onbekende faseovergang. Wat er aan de andere kant ligt is moeilijk te voorspellen, maar Saxo’s verwachting is dat wat tijdens de globalisering succesvol was, zoals digitalisering, dit minder zal zijn in een wereld die gedreven wordt door geopolitiek en de overgang naar een bipolaire wereld die gedreven wordt door twee verschillende waardesystemen. Peter Garnry, hoofd aandelenstrategie bij Saxo: “Amerikaanse aandelen zullen hierdoor ook hun dominantie ten opzichte van hun Europese tegenhangers verliezen, nu de globalisering in een stroomversnelling raakt, de oorlog in Oekraïne de energiecrisis versterkt en de wereld meer behoefte heeft aan fysieke activa. Europa zal van deze verschuiving profiteren. De Europese aandelenmarkten tellen veel meer bedrijven die in dit nieuwe klimaat zullen gedijen in groene energietechnologieën, mijnbouw, automatisering, robotica en geavanceerde industriële componenten.”

60/40 portefeuille mag blijven

Het beleggingsjaar 2022 was een buitengewoon jaar waarin zowel aandelen als obligaties hard onderuit gingen – een ongebruikelijke combinatie voor de moderne belegger. In feite zag de traditionele ‘evenwichtige’ portefeuille van 60 procent aandelen en 40 procent obligaties de slechtste nominale prestatie sinds 1871. Peter Siks, beleggerstrainer bij SaxoAcademy, zegt: “Het idee van de 60/40 portefeuille is gebaseerd op de veronderstelling dat groei de aandelen in de portefeuille beloont, terwijl het obligatiegedeelte een soort inkomen genererende bufferfunctie en ‘diversifier’ vervult in neerwaartse tijden, vanwege de recente jaren waarin obligaties meestal negatief gecorreleerd waren met aandelen.” Met het rampzalige beleggingsjaar 2022 achter de rug: kunnen we wellicht stellen dat de 60/40 portefeuille tot het verleden moet behoren?

“Ondanks een rampjaar leeft de 60/40 portefeuille nog steeds, en zijn de verwachte rendementen voor zowel aandelen als obligaties aanzienlijk verbeterd. De bepalende factoren blijven natuurlijk de groei van de bedrijfswinsten en het rentebeleid van de centrale bank. Wij gaan ervan uit dat de heropening van China zal bijdragen aan de winstgevendheid van bedrijven wereldwijd. Ook denkt Saxo dat de VS geen – of een zeer oppervlakkige – recessie zullen meemaken. Daarnaast zal de inflatie zich stabiliseren op een iets hoger niveau dan de huidige consensus, maar dit zal een beperkt opwaarts effect hebben op de rente.”

China’s heropening

Ole Hansen, hoofd grondstoffen strategie bij Saxo, behandelt de mogelijk verdere sterke prijsstijging van de industriële metalen, die verband houdt met het opheffen van de lockdowns in China, ’s werelds grootste grondstoffenverbruiker. Hij noemt dit “de belangrijkste macro-economische gebeurtenis die de ontwikkelingen in 2023 zal sturen”. Niet in de laatste plaats veroorzaakt door de toename in investeringen in metaalintensieve groene energie. Het einde van de Chinese lockdowns zal ook de grootste impuls in jaren geven in de vraag naar ruwe olie, nu het land het luchtverkeer normaliseert.

