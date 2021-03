Steen Jakobsen (Saxo): ‘Economie zoekt uitweg’

Terwijl de wereldeconomie een uitweg zoekt uit de diepe coronacrises is het speelveld voor beleggers volledig op zijn kop gezet door massale steunpakketten en een gigantische schuldenberg.

“Beleggers leven een jaar na het uitbreken van de pandemie in een compleet nieuwe wereld, die in niets meer lijkt op wat zij altijd gewend waren”, stelt hoofdeconoom Steen Jakobsen van Saxo Bank, het moederbedrijf van BinckBank, in de vandaag verschenen Q2 Outlook van de bank. Daarin wordt naast een blik op de huidige situatie op de financiële markten ook vooruit gekeken naar de rest van dit beursjaar.

Focus op sociale stabiliteit

Sinds de start van de pandemie een jaar geleden is door overheden een astronomisch bedrag overeenkomend met 20% van hun bbp in de economie gepompt. Maar terwijl er geld in overvloed is komt de financiële wereld volgens Jakobsen tegelijk aan alle kanten te kort, zeker nu beleidsmakers nauwelijks nog oog lijken te hebben voor financiële stabiliteit.

In plaats daarvan staat sociale stabiliteit nu voorop, waarbij onder meer wordt gekeken naar het tegengaan van ongelijkheid, de groene transformatie en investeringen in infrastructuur. Beleidskeuze die volgens Saxo Bank uiteindelijk een grote impact zullen hebben inflatie, rente en daarmee ook op de financiële markten.

Druk op rendementen

Hogere inflatie en hogere loonkosten zullen volgens de Outlook hun effect hebben op de aandelenmarkten en marges van bedrijven onder druk zetten. Daarbij kan met name de recent fors gestegen techsector onder druk komen te staan. Een effect dat nog versterkt kan worden door de verwachting dat de sector wellicht te maken gaat krijgen met extra regulering en antitrust-maatregelen. Daarentegen zijn de vooruitzichten beter voor meer fysieke bedrijven en voor kwaliteitsaandelen van gezond gefinancierde ondernemingen.

Obligaties en dollar en grondstoffen

De opwaartse inflatiedruk is volgens de economen van Saxo Bank ook geen goed nieuws voor de obligatiemarkt. Daarnaast wordt verwacht – en gehoopt – dat de dollar zal verzwakken en zo de bezitters van de grootste schulden wat meer lucht zal geven.

In de grondstoffenmarkten worden daarentegen juist verdere positieve effecten verwacht. Zo wordt een verdere stijging van de olieprijs voorzien en zullen ook goud en zilver door het inflatienieuws in waarde stijgen.

