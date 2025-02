Stefan Hofrichter (AllianzGI): ‘Stabiele Duitse regering kan weer positieve toon zetten voor Europa’

De Duitsers gaan op 23 februari naar de stembus voor federale parlementsverkiezingen. Die hebben verstrekkende gevolgen voor de Duitse economie en mogelijk ook voor de Europese financiële markten, stelt Stefan Hofrichter, Head of Global Economics & Strategy bij Allianz Global Investors. “Een positieve verkiezingsuitslag zou kunnen leiden tot een voortzetting van de outperformance van Europese aandelen sinds het begin van het jaar.”

De vorige regering, een coalitie van de centrum-linkse SPD, de Groenen en de liberale FDP, viel begin november 2024 uit elkaar, voornamelijk door onoverbrugbare meningsverschillen over de begroting. Friedrich Merz, de leider van de conservatieve Christen-

Democratische Unie van Duitsland (CDU) is nu favoriet om de volgende kanselier te worden. Het is nog onduidelijk welke partijen zich bij de CDU, en haar Beierse zusterpartij CSU, zouden kunnen voegen in een toekomstige coalitie.

We zien verschillende hoofdpunten die het beleidsslagveld domineren.

Immigratie en economie belangrijke aandachtspunten

Illegale immigratie is een belangrijk onderwerp geworden in de aanloop naar de stemming. De CDU, CSU, samen met de FDP, de Alternative für Deutschland (AfD) en de populistisch-linkse BSW pleiten voor een strakkere houding ten opzichte van immigratie dan de SPD, de Groenen en de linkse Die Linke. Wij geloven dat een compromis over deze kwestie nodig zal zijn in elke toekomstige coalitie.

De Duitse economie nieuw leven inblazen is het tweede belangrijke campagnethema. Na jaren van stagnerende of dalende economische groei zijn de vooruitzichten voor de Duitse economie in 2025 slecht. Het is dan ook niet verrassend dat de CDU/CSU en de FDP campagne hebben gevoerd met een programma om de Duitse economie aanzienlijk te stimuleren. De SPD geeft traditioneel prioriteit aan sociale uitgaven en de Groenen richten zich op milieukwesties.

De partijen die het meest waarschijnlijk deel zullen uitmaken van de coalitie zijn verenigd in hun toewijding aan het Westerse buitenlands en veiligheidsbeleid – in tegenstelling tot de AfD en BSW.

We verwachten dat de coalitieonderhandelingen zich met name zullen richten op de volgende economische uitdagingen:

Minder bureaucratie. De energiekosten verlagen. De elektriciteits- en gasprijzen zijn te hoog voor de traditioneel energie-intensieve Duitse economie. Belastingen verlagen. Zowel de CDU als de FDP willen de vennootschapsbelasting (momenteel hoog vergeleken met het G7-gemiddelde) verlagen om investeringen aan te moedigen. Aanpak van tekorten aan arbeidskrachten. Alle belangrijke potentiële coalitiepartners zijn het erover eens dat Duitsland de legale migratie van geschoolde arbeidskrachten moet bevorderen. De schuldenrem. Volgens de Basiswet mag het structurele begrotingstekort van de federale overheid niet hoger zijn dan 0,35% van het bbp, behalve in speciale situaties, zoals natuurrampen. De meningen over het al dan niet behouden of versoepelen van de schuldenrem lopen uiteen tussen de potentiële coalitiepartijen.

Mogelijke politieke constellaties

De peilingen laten zien dat de CDU/CSU ongeveer 30% van de stemmen zal krijgen en daarmee de grootste partij wordt. De AfD staat op zo’n 20%, de SPD op 16% en de Groenen op 14%. Het is nog onzeker of Die Linke, de BSW en de FDP de kiesdrempel van 5% zullen halen om in de Bondsdag te komen, aangezien ze hier volgens de peilingen dicht bij zitten.

Omdat de FDP, traditioneel een partner van de CDU/CSU, waarschijnlijk niet genoeg zetels zal hebben voor een meerderheid, kijkt de CDU/CSU naar de SPD als mogelijke coalitiepartner. Ook een samenwerking met de Groenen is een optie. Een coalitie met de AfD, BSW of Die Linke is door Merz uitgesloten. Als de coalitieonderhandelingen tussen de CDU en SPD, Groenen of FDP mislukken, kunnen nieuwe verkiezingen nodig zijn.

Bedrijfsvriendelijke agenda

De economische en beleidstrends in de VS blijven belangrijke aanjagers voor de wereldwijde financiële markten. Maar een stabiele Duitse regering met een bedrijfsvriendelijke agenda kan weer een positieve toon zetten voor Europa – belangrijk gezien de dreiging van tarieven op Europese export naar de VS.

In dat geval zou de Duitse rente iets kunnen stijgen, omdat beleggers verwachten dat een versoepeling van de schuldenregels de economische groei stimuleert en leidt tot meer uitgifte van schuldpapier. Hogere Duitse obligatierentes zouden de rentes in de hele eurozone omhoog duwen, wat vooral lastig is voor landen die al moeite hebben om hun begrotingstekorten te verlagen.

Aandelen, vooral Duitse en Europese cyclische industriële aandelen, maar ook financiële, zouden kunnen profiteren van de verbeterde groeivooruitzichten voor de grootste economie van Europa. Een positieve verkiezingsuitslag zou kunnen leiden tot een voortzetting van de outperformance van Europese aandelen sinds het begin van het jaar.

