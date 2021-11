Stefan Kreuzkamp (DWS): ‘In 2022 hebben aandelen het meeste te bieden’

De inflatie zal in 2022 iets afnemen, maar zeker ruim boven het niveau blijven van voor de pandemie. Dit zegt beleggingsstrateeg Stefan Kreuzkamp van DWS in een vooruitzicht op het komende jaar. De vermogensbeheerder verwacht verder dat aandelen in Azië een comeback kunnen maken na een slecht 2021 en ziet aandelen in het algemeen als de hoogst renderende beleggingscategorie voor de komende twaalf maanden.

De inflatie wordt momenteel opgestuwd door de combinatie van problemen aan de aanbodkant terwijl de vraag stijgt. “De toeleveringsproblemen, en daarmee ook prijsstijgingen, zullen geleidelijk afnemen in 2022. Maar de inflatie zal ruim boven het niveau blijven dat we zagen voor het begin van de covid-pandemie”, stelt Kreuzkamp. Hij voorziet dat de inflatie in de eurozone het komende jaar uitkomt op 2,6%, in de Verenigde Staten op 2,8% en in China op 2,2%.

Over de economische groei is Kreuzkamp optimistisch, zelfs als het huidige positieve momentum afneemt. “We verwachten dat de eurozone zal groeien met 4,6% komend jaar, een iets sterkere groei van de 4,0% die we voorspellen voor de VS.” In China zal de economische groei volgens DWS afnemen tot 5,3%.

Aandelen zullen in 2022 het meeste rendement bieden, aldus DWS. “Maar het potentieel is veel lager dan in het huidige jaar”, zegt Marcus Poppe, de fondsmanager voor Global Equities. Hij verwacht in dit segment rendementen van rond de 5%. “De waarderingen hebben het hoogste niveau wel bereikt. Het komende jaar zullen koersen vooral worden gedreven door bedrijfsresultaten.” Poppe verwacht dat de voorkeur van beleggers voor groeiaandelen niet snel zal wijzigen.

De aandelenmarkt in Azië zal zich komend jaar herstellen van het moeilijke jaar 2021, zo verwacht Sean Taylor, chief investment officer voor Azië-Pacific bij DWS. “Aziatische aandelen konden de markten in de VS en Europa niet bijhouden het afgelopen jaar, maar het ziet er voor 2022 veel beter uit.” Dit komt vooral doordat de covid-restricties langzaamaan zullen verdwijnen, waardoor de lokale economieën verder kunnen groeien. Taylor noemt India als een van de meest interessante landen voor aandelenbeleggers. ”We zien India als een duidelijke winnaar van de heropening van Azië”, aldus Taylor, vooral door de hervormingen op de arbeidsmarkt en het begrotingsbeleid. Dit zal de economische groei doen toenemen en dat valt goed samen met het potentieel dat het land al heeft, met name in de technologiesector.

