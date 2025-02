Stéphane Van Tilborg (LFDE): ‘Is China op weg om wereldleider in innovatie te worden?’

Kort voor het Jaar van de Houten Slang lanceerde de Chinese start-up DeepSeek een geavanceerd AI-model, ontwikkeld tegen een fractie van de kosten van westerse concurrenten. Dit is opvallend gezien de groeiende VS-China rivaliteit en beperkte toegang tot westerse technologie. Dat zegt Stéphané Van Tilborg, Country Manager Benelux, La Financière de l’Échiquier (LFDE).

Hoewel veel aandacht nu uitgaat naar de potentiële impact van DeepSeek op de AI-waardeketen en op de uitgaven van Amerikaanse hyperscalers, illustreert deze mijlpaal – met weliswaar nog enkele zwakke plekken – de kracht van innovatie Made in China. Deze innovatiecapaciteit is van vitaal belang als China in de economische en technologische wedloop met de Verenigde Staten wil blijven.

China investeert zwaar in innovatie. Jaarlijks studeren 1,5 miljoen ingenieurs af, en het aantal onderzoekers groeide van 1,3 naar 2,4 miljoen sinds 2011. R&D-uitgaven stegen van 246 naar 811 miljard dollar, terwijl de VS groeide van 427 naar 923 miljard. In 2022 was China goed voor 46,8% van alle octrooiaanvragen wereldwijd.

China leidt de elektrische transitie en produceerde in 2023 al 58% van de wereldwijde EV’s. In 2024 heeft BYD (23% marktaandeel) Tesla (11%) ruim ingehaald. Dankzij subsidies en controle over de hele waardeketen, van mineralen tot software, domineert China ook de batterijenmarkt met bijna 80%, geleid door CATL (37%) en BYD (17%).

China is vast van plan om dit succes te herhalen in het halfgeleidersegment. Geconfronteerd met talrijke Amerikaanse sancties op de toegang tot halfgeleiders en productieapparatuur voor halfgeleiders, streeft China naar zelfvoorziening. Peking heeft een investeringsfonds van 344 miljard yuan (47,5 miljard dollar) gelanceerd om in deze sector te investeren.

Deze inspanningen hebben Huawei in staat gesteld om terug te keren naar de voorhoede met een krachtige smartphone. Zelfs in het segment van de productieapparatuur voor halfgeleiders, dat gedomineerd wordt door Amerikaanse, Europese, Japanse en Koreaanse bedrijven, boekt China vooruitgang. Shanghai Micro Electronics Equipment (SMEE) heeft net het eerste Chinese patent ingediend voor EUV-lithografie[1], tot nu toe voorbehouden aan ASML.

De werkplaats van de wereld verandert zichzelf in een wereldleider in innovatie, een revolutie die ongetwijfeld een impact zal hebben op Chinese aandelenbeleggingen.

