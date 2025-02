Stéphane van Tilborg (LFDE): ‘2025 is het jaar van de ruimte’

De ruimtevaartsector groeit explosief. In 2023 werd de markt geschat op 630 miljard dollar en tegen 2035 kan dit oplopen tot 1.800 miljard. Deze groei komt door technologische vooruitgang, lagere lanceerkosten, herbruikbare raketten en versnelde ruimteverkenning. De nieuwe ruimterevolutie maakt de ruimte toegankelijker en biedt ongekende mogelijkheden. De Visie van Stéphane van Tilborg, Country Head Benelux bij La Financière de l’Échiquier.

Naast hernieuwde overheidsfinanciering worden er particuliere commerciële toepassingen ontwikkeld en ontstaan er echte bedrijfsmodellen voor de ruimtevaart. Van fabrikanten van raketten en apparatuur tot halfgeleiders, software voor raketontwerp en communicatiesatellieten, het beleggingsuniversum breidt zich voortdurend uit, met nieuwe bedrijven die naar de beurs gaan.

Solide vooruitzichten

2025 moet een sleuteljaar worden. Het herstel van de uitgaven voor ruimtevaart en defensie zal centraal staan. Bovendien hebben deze sectoren geprofiteerd van de steun van Trump sinds zijn verkiezing. Trump heeft immers Space Force opgericht, het zesde onderdeel van de Amerikaanse strijdkrachten. Gezien de industriële complexiteit die nodig is om ruimtevaartactiviteiten uit te voeren, profiteren defensiebedrijven van geschoold personeel. Industriële intellectuele eigendom en overheidssteun zullen ook helpen om deze opleving aan te wakkeren.

Raketlanceringen en de commercialisering van programma’s staan dit jaar centraal in de ruimtevaartsector. Met de succesvolle eerste vlucht van Blue Origin’s New Glenn in januari en de voortdurende vooruitgang van SpaceX’s Starship, gaat de industrie een nieuw tijdperk in van krachtige, herbruikbare lanceervoertuigen. Tegen 2025 zijn raketlanceringen en de commercialisering van programma’s de sleutels tot de ruimte. Een belangrijke trend waaraan we zijn blootgesteld, met name Rocket Lab en Airbus.

Vijf katalysatoren

Vijf factoren stimuleren deze groei: meer overheidsfinanciering door de maanrace, lagere lanceerkosten dankzij herbruikbare raketten, de opkomst van commerciële ruimtevaart, macro-economische groei en hernieuwde steun voor ruimtevaart en defensie sinds Trump.

De groeiprognoses voor de ruimtevaartmarkt liggen rond de 9-10% per jaar, waarbij sommige segmenten sneller zullen groeien. Gestimuleerd door deze gunstige context neemt de interesse van beleggers toe en we zijn ervan overtuigd dat de ruimterevolutie een interplanetaire economie zal ontwikkelen die tot voor kort ondenkbaar was.

