Sterk banenrapport VS raakt cryptovaluta

XRP, Bitcoin en andere cryptovaluta zijn maandag gedaald vanwege de angst dat de cyclus van monetaire versoepeling in de Verenigde Staten dit jaar niet in hetzelfde tempo zal doorgaan.

De prijs van de grootste digitale munt ter wereld, Bitcoin, daalde de afgelopen 24 uur met 2,2% en bedroeg $91.636.

XRP, een andere populaire cryptocurrency die wordt gebruikt om transacties op het betalingsplatform van Ripple te vereffenen, daalde 2% naar $2,43. Toch steeg de kleinere crypto in het weekend en bereikte op zaterdag $2,60, mogelijk gelinkt aan verwacht nieuws van de financiële waakhond Securities and Exchange Commission.

De SEC klaagde Ripple in 2020 aan, omdat het bedrijf door XRP te verkopen een niet-geregistreerd effect verkocht. In augustus 2024 veroordeelde een rechtbank Ripple tot het betalen van een boete van $ 125 miljoen voor het overtreden van de wetgeving ter bescherming van beleggers, minder dan de $ 2 miljard die de toezichthouder eiste. De SEC ging in oktober in beroep tegen de beslissing en heeft tot 15 januari de tijd om bewijzen in te dienen ter ondersteuning van haar beroep.

Op vrijdag werden de cryptocurrency geraakt door een beter dan verwacht Amerikaans banenrapport. Omdat cryptoprijzen de neiging hebben te dalen wanneer het vooruitzicht van hogere rentetarieven toeneemt en het banenrapport de angst van beleggers aanwakkerde dat de Federal Reserve de tarieven langer hoog zou kunnen houden, voelden cryptobeleggers de druk.

De volgende vergadering van het Federal Open Market Committee (FOMC) vindt plaats op 28 en 29 januari. Beleggers denken steeds meer dat de centrale bank de rentetarieven gelijk zal houden.

