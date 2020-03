Negen sterk doorgeschoten aandelen (Koopjes)

Het zijn de kanshebbers voor traders die op zoek zijn naar een koopje: aandelen waarvan de koers beneden de ondergrens van bandbreedte staat. Dit zijn de kansen voor de koopjesjagers.

De vastgoedsector wordt zwaar getroffen in de bear market in termen van de daling tot beneden de ondergrens van de Bollinger Bands. Vastgoed doet het zelfs slechter dan de meeste financials. Unibail-Rodamco en VastNed staan beduidend beneden de ondergrens. Opvallend is de doorgeschoten daling voor Sligro en Signify (Light).

Doordat mensen in huis blijven gaan ze minder sporten. Vandaar de ver naar beneden doorgeschoten koers van BFit. De vraag is of de oude, naar spierbundels hunkerende bezoekers van de sportscholen wel zullen terugkeren na het tijdperk van de coronacrisis, omdat menigeen zich zal realiseren dat een afgesloten ruimte gezonde buitenlucht ontbeert.

Aandelen die nog ver zijn verwijderd van de ondergrens zijn onder meer Alfen, Flow Traders, Galapagos, RD Shell, Adyen, Aegon en Philips.

