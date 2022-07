Sterk kwartaal voor Randstad

Uitzendbedrijf Randstad heeft een sterk kwartaal achter de rug, zo maakte het bedrijf dinsdag bekend. Het zag de omzet flink stijgen.

Het afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis van 6.078 miljoen naar 6.886 miljoen euro. Dit is een autonome stijging van 9,1% per werkdag.

Netto boekte Randstad een winst van 196 miljoen euro tegenover een winst van 176 miljoen euro een jaar eerder.

“Wij hebben in het tweede kwartaal sterk gepresteerd: de omzetcijfers bereikten recordniveaus, met een solide winstgevendheid. De omzetgroei had bovendien een brede basis”, stelde Sander van ‘t Noordende, CEO van Randstad.

Randstad zegt verder dat de impact van de wereldwijde uitbraken van COVID-19 op haar activiteiten in 2021 vrij beperkt was en beperkt blijft in 2022. De oorlog in de Oekraïne heeft tot dusver nog een beperkt effect op de resultaten van Randstad gehad, al zegt het bedrijf wel tekenen te zien dat dit conflict de wereldeconomie schade toebrengt door middel van inflatie en verstoringen in toeleveringsketens.

Het aandeel Randstad sloot maandag 0,8% hoger op 50,78. YTD heeft het aandeel tot en met maandag 15,4% verloren. Dat is groter dan dan de AEX (-12%).

