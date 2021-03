Sterke groei elektrische auto’s

Volgens het Internationaal Energieagentschap zal de wereldwijde verkoop van elektrische auto’s de komende tien jaar met 28% per jaar stijgen. Maar volgens analist Kaitlyn Murphy van vermogensbeheerder Capital Group is die schatting nog te conservatief.

De grootste drijfveer voor die verandering zijn de snel dalende batterijkosten. Elektrische auto’s rijden momenteel op een lithium-ion batterijpakket van 40-60 kilowatt, dat ongeveer een derde van de autokosten vertegenwoordigt. Zodra de batterij minder dan 100 dollar per kilowattuur (kWh) kost, is een elektrische auto goedkoper dan een conventionele auto. In de afgelopen tien jaar is de gemiddelde prijs gedaald van 917 dollar per kWh tot ongeveer 137 dollar. In China – nu al een leider op het gebied van batterijproductie – hebben de batterijkosten voor sommige voertuigen de drempel van 100 dollar bereikt, jaren eerder dan verwacht. Tegen 2030 liggen ze naar schatting onder de 60 dollar.

Ook software

Een andere belangrijke innovatie is de software in de elektrische auto’s. Die software zal niet alleen de kosten verlagen, maar ook de totale gebruikservaring transformeren. De software kan draadloze updates ontvangen om de functionaliteit en de veiligheid te verbeteren en ook voor entertainment zorgen. De meer innovatieve fabrikanten zullen auto’s bouwen die bijleren en verbeteren, die veiliger worden en die gaandeweg meer diensten introduceren. Met die strategie kan een autofabrikant voorkomen dat de auto snel waarde verliest, zoals het geval is met traditionele auto’s”, merkt de analiste van Capital Group op.

De Global X Lithium & Battery Tech ETF is sinds begin dit jaar met 21% gedaald naar 49,27 euro. De ETF is op zoek naar een bodem.

