AEX: Sterke koopsignalen voor aandelenmarkten

Voor vrijwel alle markten worden koopsignalen gegeven. Vanaf de opening zullen de koersen hard oplopen met winsten tot boven de 1,5%.

Extra sterke koopsignalen worden gegeven voor Hong Kong en de technologiebeurs Shenzhen Component. Alleen de FTSE 100 knippert nog in het rood, maar dat zal snel veranderen als de opmars elders in de wereld doorzet. Blijf voorzichtig. In het Chinese deel van Mongolië is builenpest geconstateerd

Aandelenmarkten hebben nog wel fundamentele fantasie nodig voor de voeding van de opgaande beweging. Shanghai steeg met 4,2% door de hoop op een pakket van nieuwe stimulerende maatregelen. Tegelijkertijd is dat de zwakte, want beurzen hebben kennelijk nog monetaire- en overheidssteun nodig. Hong Kong +3,5%. Nikkei en Kospi zijn tegen de 1,8% hoger. Australië is onveranderd.

Euro/dollar 1,1282. Euro/yuan 7,9546. De trend is omgeslagen naar een daling. De bandbreedte is 7,90/8,03. Goud -0,1% op 1,772,85 staat hoog in de bandbreedte. Brent +0,5% op 43,02 dollar. Er is sprake van een aanzet voor een omslag van de trend. Duitse Bunds -0,01 op min 0,43%. US Bonds +0,03 op 0,70%.

