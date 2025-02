Sterke ontwikkeling Philips

Het aandeel Philips verloor maandag 0,5% en zakte naar 26,29 euro. Volgens Investtech heeft het aandeel ondanks deze daling een koopsignaal gegeven volgens de lange termijn trading range strategie.

Investtech: “Philips laat een sterke ontwikkeling zien binnen een opwaarts trendkanaal. Geeft een positieve koersontwikkeling aan en er ligt steun bij de onderkant van het trendkanaal. Het aandeel heeft een weerstandsniveau verbroken en een koopsignaal gegeven volgens de lange termijn trading range strategie. Het aandeel heeft de weerstand bij 26,00 euro opwaarts verbroken. Dit voorspelt een verdere stijging. Bij neerwaartse reacties is er nu steun bij 26,00 euro. De RSI is overbought, toch kan het aandeel blijven stijgen. Pas als de RSI weer daalt is dit een negatief signaal. De RSI-curve laat een stijgende trend zien, dit ondersteunt het positieve trendbeeld. Het aandeel is totaal gezien technisch positief voor de middellange termijn.”

