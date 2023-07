Sterke resultaten Philips teniet gedaan door aanhoudende zorgen

Twee jaar na de terugroepactie van de slaapapneu-apparaten publiceert Philips bemoedigende resultaten over het tweede kwartaal van 2023. Alle drie de divisies presteerden boven verwachting. De maker van medische apparatuur stelt zelfs de verwachting voor het hele jaar voorzichtig naar boven bij. Het afhandelen van schadeclaims blijft de komende jaren een risico en heeft de hoogste prioriteit.

Tegelijkertijd wordt er in de cijfers weinig duidelijkheid verschaft over het verloop van de recall en maakt het bedrijf melding van een onderzoek door de Franse mededingingsautoriteit over het uitwisselen van gevoelige informatie in de periode 2009 tot en met 2014. Philips ontkent de beschuldiging, maar voor beleggers is het mogelijk een extra zorg net nu het bedrijf de weg omhoog lijkt te hebben gevonden. Voor nu lijkt met name het gebrek aan nieuws over de voortgang in de terugroepactie en duidelijkheid of deze nu volledig achter de rug is de goede resultaten teniet te doen. Philips daalde na de publicatie van de cijfers met 6%.

Kwartaalcijfers boven verwachting

In het tweede kwartaal steeg de omzet van Philips met 9% tot €4,5 miljard en de aangepaste winst (EBITA) met 10,1% naar €453 miljoen. Analisten rekenden twee weken geleden gemiddeld genomen nog op €4,2 miljard en €394 miljoen. Alle drie de divisies droegen bij aan de omzetstijging: paradepaard Diagnosis & Treatment steeg met 12%, het geplaagde Connect Care met 6% en Personal Health (waar een daling werd verwacht) met 3%.

Philips wist een 10-jarige deal te sluiten met de Universiteit van Californië voor medische informatiesystemen en verkocht geavanceerde scanners aan vijf ziekenhuizen in Shanghai. In China werden bovendien een scheerapparaat en een elektrische tandenborstel als beste verkocht op de consumentenplatformen van respectievelijk JD.com en Alibaba. Samen met Amazon Web Services introduceerde Philips een aantal toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, dat op het medische vlak nog in de kinderschoenen staat en waarvan veel verwacht wordt om de almaar stijgende kosten in de gezondheidszorg structureel te verlagen.

Invloed terugroepactie slaapapneu-apparaten

Philips CEO Roy Jakobs blijft herhalen dat het afhandelen van de schadeclaims ten aanzien van de Dreamstation-apparaten de hoogste prioriteit blijft houden. Meer dan 99% van de klanten is nu van een oplossing voorzien. Voor de schadeclaims is in de afgelopen twee jaar geld gereserveerd, maar de juridische afhandeling kan nog jaren duren.

Voor de ontstane situatie komt de hard opgelopen rente op een ongelukkig moment. Door de tegenvallende winstmarge in 2022 verlaagde kredietbeoordelaar Fitch in maart 2023 de kredietwaardigheid van Philips van A- naar BBB+. Dat betekent hogere rentelasten bij het afsluiten van eventuele nieuwe leningen. De winststijging van 10,1% in het tweede kwartaal is daarom zeer welkom, maar komt nog niet in de buurt van de reguliere 15% die nodig is om weer een kredietcategorie omhoog te gaan.

Kunstmatige intelligentie als troefkaart

In het verleden heeft Philips kritiek gekregen dat ze teveel producten tegelijkertijd wilde ontwikkelen en verkopen. Mede door de omstandigheden wordt het concern nu gedwongen om te focussen. Via de divisie Diagnosis & Treatment heeft Philips een wereldwijd leidende positie op het gebied van kunstmatige intelligentie toegepast in de gezondheidszorg. Daarmee kunnen aanzienlijke kostenbesparingen worden gerealiseerd, die broodnodig zijn door de toenemende vergrijzing. De toepassingen staan nog in de kinderschoenen en zouden voor Philips in de komende jaren kunnen zorgen voor omzet- en margegroei. Concurrentie is er onder andere van GE Healthcare Technologies en Siemens Healthineers. Alle drie de bedrijven zijn opgenomen in de Healthcare Technology and Innovation Index van Robo Global.

De weg omhoog

Sinds de aankondiging van de teruproepactie in juni 2021 is het aandeel Philips op de beurs van Amsterdam gedaald met zo’n 70% van €43 naar een dieptepunt van €12,50 in oktober 2022. Dat tijdstip valt samen met de aanstelling van Roy Jakobs als nieuwe CEO. Sindsdien is de koers van het aandeel opgeklommen naar €20, nog steeds ongeveer 50% lager dan twee jaar geleden. Doorgaan op de ingeslagen weg in combinatie met meer duidelijkheid over eventuele claims of boetes is nodig voor het aandeel Philips om de koers verder te laten stijgen.

