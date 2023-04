Sterke vraag naar goud + hogere prijs

De goudprijs is fors gestegen en zal verder aantrekken. Inflatie, zorgen over het banksysteem en recordaankopen door centrale banken zijn daarbij belangrijke factoren, stelt Reinoud Bogert van goudspecialist Doijer & Kalff. “Geopolitieke spanningen zijn op dit moment de grote katalysator. Vorig jaar kochten de centrale banken netto 1136 ton, een absoluut record in de laatste 55 jaar. Die trend zet zich dit jaar door.”

De goudprijs is in de laatste weken weer door de belangrijke psychologische grens van $2000 gebroken. Het edelmetaal heeft daarna weer iets terrein verloren, maar de trend blijft opwaarts. Bogert: “Goud profiteert van een soort explosieve cocktail in de markt. De bankencrisis, torenhoge inflatie, een mogelijk aanstaande recessie en centrale banken die hun dollars voor goud verruilen. De mix van factoren en een zwakkere dollar kunnen de goudprijs op korte termijn boven het oude record van 2070 dollar zetten.”

De goudexpert verklaart de opwaartse trend van het edelmetaal vooral met de inkopen door centrale banken. Doorgaans zijn centrale banken goed voor 12% van de vraag naar goud in de markt, maar dit lag vorig jaar op 25%. “Na de volgende rentebeslissing door de Federal Reserve op 3 mei kan de goudprijs mogelijk nog even corrigeren, maar de trend is duidelijk omhoog. Centrale banken zijn weer netto kopers van goud.” Bogert: “Met name Rusland en China willen de oppermacht van de dollar verzwakken en ruilen hun dollarreserves in voor goud. Bij Rusland speelt ook dat ze uit Swift zijn gezet, het internationale betalingssysteem. Landen die goud inkopen doen dat ook om hun eigen munt te ondersteunen.”

Ook particulieren kopen weer massaal goud. Bogert: “Bij Doijer & Kalff zien we niet alleen een enorme instroom van nieuwe klanten maar ook bestaande klanten die hun positie in goud uitbreiden.”

Goud is vanmorgen 0,1% hoger op 2.017 dollar. Weerstanden liggen op 2.140 en 2.450 dollar.

