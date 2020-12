Steun in de rug voor de AEX

Aandelenmarkten putten hoop uit de ontwikkeling van het coronavaccin en de ontwikkeling van de economie. Vandaag kunnen de koersen omhoog.

In de VS is zondag begonnen met de distributie van het coronavaccin. Institutionele beleggers wereldwijd zijn in aanloop naar 2021 voorzichtig uit vrees dat de markten de lange termijnimpact van de COVID-19-pandemie hebben onderschat. Dat blijkt uit een onderzoek van Natixis Investment Managers. De enquête onder meer dan 500 institutionele beleggers wereldwijd, die gezamenlijk meer dan 13,5 biljoen dollar aan assets beheren voor pensioenfondsen, verzekeraars, staatsinvesteringsfondsen en stichtingen, levert gemengde vooruitzichten op over het economisch herstel. Vier van de vijf ondervraagden verwacht niet dat bbp-groei tot ten minste 2022 terugkeert naar het tempo van vóór COVID. 35% van hen denkt dat het 2023 of later kan zijn. Verder denken bijna acht op de tien dat het huidige groeitempo van de aandelenmarkten onhoudbaar is. Als gevolg hiervan verwacht meer dan de helft (53%) van de wereldwijde institutionele beleggers dat defensieve portefeuilles in 2021 een outperformance zullen behalen.

In China is de prijs van nieuwbouwwoningen in november met 4,0% gestegen na een plus van 4,3% in oktober. In Japan is het ondernemersvertrouwen verbeterd. De daarbij horende index steeg naar -10 van -27 in de voorafgaande periode.

De Amerikaanse futures staan hoger. Hekkensluiter is de Nasdaq. Dat kan als een indicatie worden gezien als de aanhoudende switch van groei naar waarde. Nikkei +0,5%, Shanghai +0,4%, Kospi onveranderd, Hong Kong -0,2% en Australië +0,7%.

Euro/dollar +0,2% op 1,2136. Pond/dollar +0,8% op 1,3324. Euro/yuan onveranderd 7,9162. Goud -0,2% op 1.835,92. Brent +0,7% op 5,32 dollar. Duitse Bunds -0,04 op min 0,64%. US Bonds +0,02 op 0,91%.

De AEX is nog overbought. Positief is de lichte stijging van de Bollinger Bands.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15579 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht