Steunaankopen bitcoin Fed en ECB? Niet ondenkbaar

Bitcoin blijft hangen boven de 30.000 dollar. Vanmorgen +0,7% op 30.119. Wat speelt? Een crisis?

ECB-president Lagarde heeft nogmaals gezegd dat geen waarde kan worden toegekend aan crypto’s als bitcoin, omdat ze geen onderliggende waarde hebben. Wellicht dat ze in de toekomst een ander geluid zal laten horen.

Dat cryptotechnologie niet meer is weg te denken, bewijst China met Blockchain-based Service Network (BSN). Deze door de Chinese overheid gesteunde onderneming gaat internationaliseren. BSN ontwikkelt blockchains gebaseerd op open source in de cloud. Het kan blockchains koppelen. Cryptovaluta’s zullen niet worden gemaakt en ondersteund. Zo zal de betaling in dollars zijn.

Het gevaar

Bitcoin beweegt op hetzelfde lage niveau als een jaar geleden. Toen was dat de bodemvorming voor een stijging naar 70.000 dollar. Een snelle herhaling is niet waarschijnlijk, omdat de waarde van stablecoins uiterst kwetsbaar zijn. Alle ogen blijven gericht op tether, omdat een meltdown zal leiden tot gedwongen verkoop van Amerikaanse obligaties door de beheerder.

Volgens Janet Yellen, minister van Financiën in de VS, kan dat leiden tot financiële instabiliteit. Anderen gaan nog een stapje verder door te zeggen dat zo’n meltdown zal leiden tot een economische crisis. Je moet er dus niet aan denken wat de gevolgen zijn van een meltdown van de stablecoin tether en de daar nauw mee verbonden bitcoin.

Niemand is gebaat bij zo’n crash. Voor bitcoin staan de lichten echter nog niet op groen. Bij een doorbraak van de grens van 30.000 is ruimte voor een daling naar 10.000. Zo’n prijsval kan er zelfs toe leiden dat centrale banken als de Fed en ECB steunaankopen gaan doen. De keerzijde is een crisis.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17354 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht