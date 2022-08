Stijgende AEX en koopjes inslaan

AEX: Druk maken om een correctie in een stijgende markt. Dat doe je toch niet. Het is het moment van koopjes inslaan.

Het charttechnische plaatje voor de AEX ziet er goed uit. Op weekbasis beter dan op dagbasis. Het blijft een volatiele markt. Zei het dat de uitslagen naar beneden minder krachtig zullen gaan worden. De trend is duidelijk opwaarts op basis van de weekgrafiek. De markt is ook nog niet over overbought. De kans op een grotere correctie is dan ook uitermate klein.

Aandelen die extra aandacht verdienen zijn onder andere Shell, ING, KPN, ASML en Ahold Delhaize. Dit zijn mooie aandelen om te spelen rondom een ETF In de AEX. Dat verdient mijn voorkeur. Een stevige basis met een ETF. En proberen extra rendement te behalen met bepaalde aandelen. Daarbij moet altijd gekozen worden voor kwaliteit. Er deze aandelen moet je nooit met verlies verkopen. Daarvoor is de fundamentele kwaliteit veel te groot. Een manier om aan deze aandelen te komen is door het schrijven van puts. Dat is dan mooi een mooie opbrengst om mee te starten. Als het op een levering aankomt dan is er niets aan de hand als u maar over voldoende middelen beschikt om deze aandelen te kunnen kopen. Met dit mandje van aandelen plus de ETF is een mooi uitgangspunt gecreëerd voor een portefeuille.

AEX op weg naar oude top van 830

