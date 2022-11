Stijgende koersen

De aandelenmarkten verwachten mooie cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt, wat resulteert in stijgende koersen.

Analisten verwachten een stijging van het aantal banen in de VS met 250.000. In Japan is de PMI uitgekomen op 53,2 over oktober, iets hoger dan de eerdere raming va 53,0. In Duitsland is de orderontvangst in september met 4% gedaald na -2% in augustus. In China blijven beleggers vooruitlopen op de beëindiging van de Covid-maatregelen.

– Amerikaanse futures staan flink in de plus. Ook hogere koersen in Azië, vooral Covid gerelateerd. Hong Kong staat zelfs 6,3% in de plus, maar Nikkei is -1,8%. Shanghai +2,4%, maar Sensex -0,2%.

– Brent +2,1% op 96,67 dollar. Het is een combinatie van een herstelbeweging en de aangekondigde productievermindering van OPEC+. Goud is +1,1% op 1647 dollar, omdat wordt gerekend op een lichte versoepeling van het monetaire beleid van de Fed.

– Euro/dollar +0,3% op 0,9774. De kans is groot dat het rentestokje wordt overgenomen door de ECB op het gebied van grote verhogingen. Dat kan op korte termijn de dollar licht verzwakken.

Trend AEX zwakt iets af

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

