Stijgende trend Adyen

Het aandeel Adyen verloor maandag 1,1% op 1.503,60 euro in een markt die negatief gestemd was. Investtech is desondanks heel positief gestemd over het aandeel.

Investtech: “Adyen ontwikkelde zich vrijdag horizontaal en sloot op 1520 euro (+0, 3%). Het aandeel steeg hiermee voor de vierde dag achter elkaar Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, heeft de weerstand rond 1460 euro verbroken en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

Verdere stijging Adyen waarschijnlijk

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht