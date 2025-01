Stijgende trend Ahold Delhaize

Het aandeel Ahold Delhaize sloot vrijdag 1,9% hoger op 33,95 euro. Volgens Investtech heeft het aandeel een koopsignaal gegeven volgens de korte termijn trading range strategie.

Investtech: “Ahold Delhaize zit in een stijgende trend die lijkt door te zetten. Bij een neerwaartse reactie is er steun bij de bodem van het trendkanaal. Heeft ook een korte termijn weerstandsniveau verbroken en een koopsignaal gegeven volgens de korte termijn trading range strategie. Het aandeel heeft marginaal de weerstand verbroken bij 33.20 euro. Een definitieve doorbraak voorspelt een verdere stijging. Het aandeel is totaal gezien technisch positief voor de middellange termijn.”

Koopsignaal Ahold Delhaize

