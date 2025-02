Stijgende trend ASR

ASR Nederland sloot dinsdag vrijwel onveranderd op 47,21 euro. YTD is het aandeel van de verzekeraar met ongeveer 3,5% gestegen. Investtech is positief gestemd over het aandeel en voorziet een verdere stijging.

Investtech: “ASR zit in een stijgende trend. Een verdere stijging binnen deze trend mag verwacht worden. Het aandeel heeft steun bij ongeveer 45.50 euro. Het aandeel is technisch gezien positief voor de middellange termijn.”

