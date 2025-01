Stijgende trend Philips

Philips steeg dinsdag 0,7% naar 25,52 euro. YTD is het aandeel van het medisch bedrijf al ongeveer 4% omhoog gegaan. Volgens Investtech is het aandeel technisch gezien licht positief voor de middellange termijn.

Investtech: “Philips zit in een stijgende trend. Een verdere stijging binnen deze trend mag verwacht worden. Een kop-schouder patroon is in ontwikkeling. Een definitieve doorbraak van de steun bij 24.53, liefst bij een stijgende omzet, voorspelt een verdere daling. Het aandeel nadert de weerstand bij 26,00 euro, dit kan een neerwaartse reactie geven. Het aandeel is totaal gezien technisch licht positief voor de middellange termijn.”

Philips nadert weerstand bij 26,00 euro

