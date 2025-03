Stijging gasprijs meer dan een technische correctie

De Europese aardgasfutures stegen maandag met meer dan 5% tot 46,5 euro/MWh, waarmee enkele verliezen na de daling van 17,4% in februari, de grootste maandelijkse daling in een jaar, werden goedgemaakt.

“De prijzen stegen nadat de spanningen tussen de Amerikaanse president Trump en de Oekraïense president Zelenskiy twijfel deden rijzen over een mogelijk vredesakkoord tussen Rusland en Oekraïne. De hoop op hervatting van de Russische gasstromen naar Europa vervaagde nadat hun ontmoeting geen vooruitgang boekte. Op 10 februari bereikten de gasprijzen met 59 euro het hoogste punt in twee jaar als gevolg van dalende voorraden als gevolg van kouder weer, verminderde windenergie en het verlies van Russisch gas via Oekraïne. Hoewel de opnames de laatste tijd zijn vertraagd door warmere temperaturen, bereiden handelaren zich voor op een mogelijke koudegolf later in maart. Sommige voorspellingen wijzen op het risico van plotselinge stratosferische opwarming, die koude lucht naar Noord-Europa zou kunnen brengen en de vraag zou kunnen stimuleren. Ondertussen blijven de spanningen hoog, aangezien Rusland meldde de hulp van Turkije in te roepen nadat drone-aanvallen gericht waren op de TurkStream-gaspijpleiding”, aldus TradingEconomics

De recente daling lijkt veel weg te hebben van een technische correctie op de daaraan voorafgaande stijging. Een nieuwe aanval op 60 euro is mogelijk bij oplopende spanningen.

