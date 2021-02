Stimuleringsoptimisme

Nieuwe cijfers over het ondernemersvertrouwen en werkgelegenheid geven geen rooskleurig beeld van de Amerikaanse arbeidsmarkt. Toch voert optimisme de boventoon nu het nieuwe steunpakket steeds dichterbij lijkt te komen. De Visie van Timme Spakman, econoom ING.

In de VS wordt er onder politici, beleggers en economen druk gesproken over het voorgestelde steunpakket. De Amerikaanse economie kan een steunpakket goed gebruiken. Zo bleek uit cijfers van vorige week vrijdag dat de werkgelegenheid met slechts 49 duizend banen gestegen is in januari, waar gerekend werd op een stijging van ruim 100 duizend. Ook werd de afname van het aantal banen in december nog eens flink naar beneden bijgesteld van -140 naar -227 duizend. Dit staat op het eerste gezicht in contrast met de werkloosheidscijfers die ook vrijdag werden gepubliceerd. Maar schijn bedriegt, de daling van 6,7% naar 6,3% geeft een vertekend beeld omdat veel Amerikanen zijn gestopt met het zoeken naar werk. Cijfers over het vertrouwen in het Amerikaanse MKB baren ook zorg. De index voor januari daalde van 95,9 naar 95 punten, het laagste niveau in acht maanden. Amerikaanse ondernemers waren vooral pessimistisch over verkoopverwachtingen en het verdere herstel van de economie.

1.900 miljard

Er wordt nog steeds gediscussieerd over het gigantische steunpakket van 1.900 miljard dollar. Bij gebrek aan steun voor het steunpakket onder Republikeinse politici hebben de Democraten aangekondigd een beroep te doen op het ‘budget reconciliation process’. Dit is een procedurele maatregel waarmee het steunpakket door de Senaat kan worden goedgekeurd met een simpele meerderheid. Hierdoor zou geen steun meer nodig zijn van Republikeinse Senaatsleden. Dit vergt echter wel inhoudelijke aanpassingen van het steunpakket. Zo kan de voorgestelde verhoging van het federale minimumloon niet meer worden meegenomen. Een beroep op het ‘budget reconciliation process’ zou het wel waarschijnlijker maken dat het steunpakket er spoedig komt omdat er dan geen onderhandelingen meer nodig zijn met de Republikeinse partij.

Powell

Ook de president van de Federal Reserve, Jay Powell, benadrukte afgelopen woensdag dat de Amerikaanse economie een steunpakket goed kan gebruiken. In reactie op zorgen dat dergelijke stimulering van de economie een plotselinge piek in inflatie zou kunnen veroorzaken, stelde Powell dat de arbeidsmarkt verre van gezond is en dat het niet gemakkelijk zal zijn om volledige werkgelegenheid te bereiken. Hoewel Powell niet inging op specifieke aspecten van het steunpakket, noemde hij het terecht dat er in de politiek gesproken wordt over dergelijke maatregelen. Ook benadrukte hij dat ruim en afwachtend monetair beleid van belang is voor het herstel van de arbeidsmarkt.

Het vooruitzicht op ruim monetair beleid en het voorgestelde steunpakket zijn gunstig ontvangen door beleggers. Op financiële markten lijkt men zich ook maar weinig aan te trekken van de teleurstellende cijfers en wordt er vooral reikhalzend uitgekeken naar de stimuleringsmaatregen nu deze steeds dichterbij lijken te komen. De S&P 500 steeg deze week dan ook naar een nieuw record (3.916,38 punten), 0,61% hoger dan dat deze afgelopen maandag opende.

