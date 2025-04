Strategie AEX

De AEX gaat enkele spannende dagen tegemoet. Wat gaat Trump zeggen op Liberation Day?

Voorlopig hebben beleggers te maken met morgen 2 april. Daarna zien we wel verder. Speculatief ingestelde beleggers kunnen daarop inspelen door te gokken op een meevallende reactie. Die kans is aanwezig gezien de verliezen van de Amerikaanse markten sinds begin dit jaar: S&P -5,0% en Nasdaq -8,6%. In Japan daalde de Nikkei in deze periode met 8,6% tegen een stijging van de DAX van 12,4% en een plus voor de AEX van 2,3%. Het verschil hangt nauw samen met de mogelijkheden die landen hebben om hun economie een impuls te geven. Handelsrestricties maken dat alleen nog maar erger voor de korte termijn, omdat Amerikaanse bedrijven nog even zijn gaan ‘shoppen’ in Europa om de hogere invoerrechten te omzeilen waardoor Europa een impulsje krijgt en de VS last zal krijgen van voorraadvorming.

We zien dat terug in de cijfers van China. De Caixin China General Manufacturing PMI steeg van 50,8 in februari naar 51,2 in maart 2025 en overtrof de verwachtingen van 51,1. Dit was de hoogste stand sinds november vorig jaar, waarbij de productiegroei versnelde als gevolg van een aanhoudende stijging van nieuwe orders te midden van verbeterde vraagomstandigheden. Bovendien groeide de buitenlandse verkoop het meest in 11 maanden. Ondertussen is de werkgelegenheid voor de 1e keer sinds augustus 2023 toegenomen, zij het slechts marginaal. Aan de kostenzijde daalden de inputprijzen voor het eerst in zes maanden als gevolg van lagere grondstofkosten. Als gevolg hiervan daalden de afzetprijzen voor de vierde maand te midden van grotere concurrentie op de markt.

Bandbreedte AEX vooralsnog 896-923

Strategie: Ga met bijvoorbeeld een Turbo Long vooruitlopend op de uitspraken van Trump en draai naar een Turbo Short als de marktreactie negatief is, en dat dan waarschijnlijk enige tijd zal blijven.

Long

Short

Bron BNP Paribas Markets; het gaat om twee willekeurige voorbeelden

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

