Stront aan de knikker bij McDonald’s

Het aandeel McDonald’s ging dinsdag op de Amerikaans beurs onderuit. De oorzaak hiervan was een E. coli-uitbraak, die verband houdt met de populaire Quarter Pounder-burgers van de fastfoodketen. Volgens analist Charu Chanana. hoofd FX-strategie bij Saxo, is de situatie vergelijkbaar met de E. coli-uitbraak bij Chipotle in 2015. Die heeft de verkoop en reputatie van de keten van Mexicaans eten jarenlang ernstig beschadigd.

Het Amerikaanse gezondheidsinstituut CDC heeft na de E. coli-uitbraak bij McDonald’s49 gevallen gemeld in tien staten, wat resulteerde in tien ziekenhuisopnames en één sterfgeval. De exacte bron van de besmetting is nog onbekend, maar uiensnippers komen naar voren als een ‘waarschijnlijke bron, aldus de CDC. Naarmate het onderzoek doorgaat, kunnen er risico’s zijn dat andere producten ook besmet zijn.

E. coli-symptomen verschijnen meestal drie tot vier dagen na blootstelling, maar het kan tot 14 dagen duren om zich te ontwikkelen, wat betekent dat er waarschijnlijk nog meer gevallen aan de oppervlakte komen in de komende weken. Het kan effectief tot 3-4 weken duren om te bepalen of een zieke persoon deel uitmaakte van een uitbraak. De CDC zei ook dat het werkelijke aantal zieke mensen waarschijnlijk “veel hoger” is dan het gerapporteerde aantal, omdat veel mensen herstellen zonder medische zorg en niet worden getest op de poepbacterie E. coli.

De Quarter Pounder is, samen met de Big Mac, een belangrijke inkomstenbron voor McDonald’s. Uit rapporten blijkt dat deze klassieke items goed zijn voor ongeveer 70% van de omzet in de belangrijkste markten.

McDonald’s stelt dat dat het probleem ligt bij één leverancier die drie distributiecentra bedient. Het verkoopt de Quarter Pounder-burgers voorlopig niet in filialen in de getroffen staten.

Vergelijking met Chipotle

De situatie bij McDonald’s doet denken aan de E. coli-uitbraak bij Chipotle eind 2015, die de verkoop en reputatie van de keten van Mexicaans eten jarenlang ernstig heeft beschadigd. De problemen bij Chipotle begonnen in oktober 2015, maar het bedrijf bleef twee tot drie jaar worstelen, omdat het consumentenvertrouwen tijd nodig had om te herstellen.

Het aandeel van Chipotle daalde met meer dan 45% in de daaropvolgende maanden. Het herstel duurde lang, omdat ze nieuwe veiligheidsmaatregelen implementeerden en werkten aan het herstel van vertrouwen.

Wat gebeurt er nu?

Bezorgdheid over voedselveiligheid is van groot belang voor restauranteigenaren. Terwijl McDonald’s worstelt met deze zich ontvouwende crisis, kunnen de inkomsten, winsten en aandelenkoers onder druk komen te staan.

Hoewel de eerste daling sommige beleggers kan verleiden, kan er ruimte zijn voor verdere daling als het aantal gevallen blijft stijgen en zich verspreidt naar andere staten.

