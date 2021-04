Stuurt Nederland aan op verzelfstandiging KLM?

Waarom nog beleggen in Air France-KLM? Technisch is de onderneming failliet. Welk spel speelt Nederland?

Het is merkwaardig gesteld met de relatie tussen de twee maatschappijen die met elkaar zijn verenigd in Air France-KLM. Voortdurend worden pogingen ondernomen om de KLM buiten spel te zetten en op te laten draaien voor de veel te hoge kosten bij het Franse deel.

Twee jaar geleden heeft Nederland een belang opgebouwd van 14% in Air France-KLM als schild tegen de Franse invloed. Nieuw geld moet in de overkoepelende onderneming, maar de Nederlandse overheid zal niet deelnemen aan de nieuwe emissie van 1 miljard euro. Dat het belang daardoor daalt naar 9% neemt men voor lief. Algemeen wordt aangenomen dat nog meer in de onderneming zal moeten worden geïnvesteerd.

Geen belangstelling

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de Nederlandse overheid helemaal geen belangstelling meer heeft in een vergroting van het belang in Air France-KLM. Wellicht stuurt men erop aan dat de KLM als zelfstandige onderneming met een eigen beursnotering een participatie gaat worden van Air France-KLM. KLM is dan af van de invloed van ‘Parijs’, maar kan nog wel profiteren van de partnerrelatie.

Het aandeel Air France-KLM noteert 5,22 euro. De koers heeft dit jaar bewogen tussen de 4,60 en 5,60 euro. Dat de koers niet beneden de 1 euro staat, komt doordat iedereen verwacht dat Frankrijk Air France nooit failliet zal laten gaan en de KLM altijd door Nederland in de lucht zal worden gehouden.

